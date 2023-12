GoPro Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Gopro: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Dividendenrendite von Gopro liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 607,38 %. Dies bedeutet eine Unterperformance und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Gopro im letzten Jahr eine Rendite von -51,76 % erzielt, was 47,96 % unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -0,09 %, wobei Gopro aktuell 51,67 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gopro einen Wert von 23 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 62 haben. Dies deutet darauf hin, dass Gopro aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Gopro in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet, was zu den Einstufungen "Schlecht" und "Neutral" führt.