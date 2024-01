GoPro Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Gopro-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als andere Unternehmen der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche. Der Unterschied beträgt 15,42 Prozentpunkte (0 % gegenüber 15,42 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Um zu beurteilen, ob die Gopro-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Gopro-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Gopro eine Performance von -51,76 Prozent, während ähnliche Aktien der Branche im Durchschnitt um 3,08 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -54,84 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 11,01 Prozent, und Gopro unterperformte um 62,77 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance in Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,81 USD um -10,24 Prozent vom aktuellen Kurs (3,42 USD) abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 3,26 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,91 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.