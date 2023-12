GoPro Aktie: Ist das noch wichtig?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Gopro beträgt derzeit 23,87, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 61 liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Gopro auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Gopro-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Die Bewertungen von Analysten belaufen sich insgesamt auf 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Gopro. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 5,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie in Zukunft eine Performance von 56,7 Prozent erzielen, da derzeit ein Kurs von 3,51 USD vorliegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gopro-Aktie liegt derzeit bei 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Gopro damit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich Gopro nur schwache Aktivität im Netz aufweisen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Gopro in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".