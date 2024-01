GoDaddy Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie des Technologieunternehmens Godaddy hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 79,21 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 100,94 USD lag, was einer Differenz von +27,43 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (94,85 USD) zeigt sich ebenfalls eine positive Abweichung von +6,42 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Godaddy war in den letzten Tagen neutral, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen jedoch hauptsächlich positiv waren. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Godaddy daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" konnte die Godaddy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,6 Prozent erzielen, was einer Überperformance von 30,17 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 10,85 Prozent, und Godaddy liegt aktuell 28,75 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Godaddy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,57 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 58,97 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.