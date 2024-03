GoDaddy Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Bei Godaddy wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Die Analystenmeinungen zu Godaddy sind gemischt, mit 2 Kaufempfehlungen, 3 Neutralbewertungen und 0 negativen Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 89,25 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -23,84 Prozent fallen könnte, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Godaddy mit 10,54 bewertet, was 81 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Godaddy ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmungseinschätzung.