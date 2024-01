GoDaddy Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Godaddy hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 35,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 10 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Godaddy im Branchenvergleich eine Outperformance von +25,95 Prozent erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 10,99 Prozent, und Godaddy lag 24,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei positive Themen an acht Tagen dominierend waren, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Godaddy diskutiert. Aufgrund dieses positiven Anleger-Sentiments wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Godaddy vergeben, was dem Unternehmen langfristig ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite einbringt. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 104,7 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -11,17 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 93 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung in der Internet-Kommunikation für Godaddy in den letzten Wochen stark eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Godaddy in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.