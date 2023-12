GoDaddy Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen die Stimmungslage der Anleger überwiegend negativ. An vier Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Godaddy gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 53,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 21,52, was für 25 Tage zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Godaddy-Aktie bei 106,36 USD liegt, was einer Entfernung von +35,3 Prozent vom GD200 (78,61 USD) entspricht. Dies signalisiert laut der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 92,6 USD, was einem Abstand von +14,86 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Godaddy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Godaddy können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung führt dies zu einer Einstufung von "Gut" für Godaddy in diesem Punkt.