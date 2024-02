GoDaddy Aktie: In Lauerstellung

Die Aktienanalyse von Godaddy ergab interessante Ausprägungen im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Veränderung, da weniger Aktivität zu verzeichnen war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die Analysten bewerten die Aktie von Godaddy langfristig als "Neutral", basierend auf 18 vorliegenden Bewertungen: 2 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Godaddy. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 89,25 USD, was einer Erwartung von -19,85 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Godaddy liegt bei 35,61 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,88, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für den RSI.

In der technischen Analyse ist die Godaddy-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 83,84 USD, während der Kurs der Aktie bei 111,35 USD liegt, was einer Abweichung von +32,81 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 106,79 USD, was einer Abweichung von +4,27 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".