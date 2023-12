GoDaddy Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Das US-amerikanische Unternehmen Godaddy, das sich auf Domain- und Webhosting-Services spezialisiert hat, wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet. Von insgesamt neun Einschätzungen fielen sechs gut und drei neutral aus, während keine schlechte Bewertung vorlag. Das durchschnittliche Kursziel für die Godaddy-Aktie liegt bei 93,25 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 106,1 USD eine potenzielle negative Entwicklung um 12,11 Prozent bedeutet.

Technisch gesehen erhielt die Godaddy-Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage lag bei 76,87 USD, während der letzte Schlusskurs bei 106,1 USD lag, was einem Unterschied von 38,03 Prozent entspricht. Dies führte zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigen die positive Entwicklung der Aktie.

In sozialen Medien wurde Godaddy von privaten Nutzern in den letzten zwei Wochen neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine neutrale Einstufung des Unternehmens. Darüber hinaus wurde auch die Relative Strength Index (RSI) Analyse durchgeführt, die zeigte, dass Godaddy sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wurde, was als positiv bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Godaddy sowohl aus analystischer als auch aus technischer Sicht positive Bewertungen erhalten hat, während die Anleger-Stimmung neutral ist. Dies sind wichtige Informationen für potenzielle Investoren, die die Entwicklung des Unternehmens verfolgen.