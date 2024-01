Gmo Tech Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Gmo Tech können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit für Gmo Tech die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Gmo Tech in Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen bestätigt diese Einschätzung. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein aktueller Kurs von 3950 JPY, was einer Entfernung von +13,1 Prozent vom GD200 (3492,61 JPY) entspricht, ein gutes Signal. Der GD50 mit einem Kurs von 4102,9 JPY weist hingegen auf ein neutrales Signal hin, da der Abstand -3,73 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Gmo Tech-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gmo Tech-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Gmo Tech daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.