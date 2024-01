Gmo Globalsign Holdings Kk Aktie: Ist es das gewesen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Gmo Globalsign Kk ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 liegt bei 19,58, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 42,3 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie von Gmo Globalsign Kk über einen längeren Zeitraum hinweg ermöglichen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und es gab kaum identifizierbare Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Gmo Globalsign Kk-Aktie von 2737 JPY mit -12,48 Prozent Entfernung vom GD200 (3127,2 JPY) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2548,96 JPY auf, was ein "Gut"-Signal aufgrund des Abstands von +7,38 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Gmo Globalsign Kk war zuletzt Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Gmo Globalsign Kk befasst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".