Glucose Health-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Glucose Health wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 9,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Glucose Health-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 16,15, dass das Wertpapier überverkauft ist und dementsprechend ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Glucose Health eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf den weichen Faktoren.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Kurs von Glucose Health mit 0,897 USD derzeit +124,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und +189,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200). Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.