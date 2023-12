Glory Sun Land Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Stärke Index (RSI) für die Glory Sun Land-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine neutrale Einstufung des Wertpapiers hin. Dies führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung nach dem RSI.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, weder positiv noch negativ. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Glory Sun Land diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Aktie von Glory Sun Land.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Glory Sun Land derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -40,48 Prozent über dem GD200 verläuft. Der GD50 der Aktie zeigt hingegen eine neutrale Bewertung an.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Glory Sun Land-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren wie dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.

