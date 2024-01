Glory Sun Land Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Der RSI von Glory Sun Land liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 83,33 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" über 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Glory Sun Land neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausreißer. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Glory Sun Land-Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,39 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,23 HKD liegt, wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 0,24 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Glory Sun Land, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.