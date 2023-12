Glory Sun Financial Aktie: So geht’s nicht weiter!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 0,26 liegt die Renze Harvest-Aktie unter dem Branchendurchschnitt (99 Prozent) in der Branche "Computer & Peripheriegeräte", die einen Wert von 22,61 aufweist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Renze Harvest-Aktie überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten und der RSI25 bei 71,15, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Renze Harvest bei 0 Prozent, was 5,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung vonseiten der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Renze Harvest-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,2 HKD lag und der letzte Schlusskurs bei 0,092 HKD liegt, was einer Abweichung von -54 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,14 HKD) zeigt eine Abweichung von -34,29 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend erhält die Renze Harvest-Aktie somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der fundamentalen und technischen Analyse.