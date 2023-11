Glory Star New Media Group Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Anleger sind in den sozialen Medien positiv über Glory Star New Media ausgetauscht worden. In den letzten zwei Wochen gab es vor allem positive Diskussionen, aber in den letzten Tagen nehmen die negativen Themen zu. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie ebenfalls als neutral eingestuft.

Die Diskussionen und das Sentiment im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und eine negative Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für das langfristige Sentiment.

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs um 44,44 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab und um 12,5 Prozent vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Daher wird die Aktie auch charttechnisch als schlecht bewertet.