Glory Star New Media Group Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wenn wir Cheer anhand des RSI bewerten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI momentan bei 49,17 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Cheer-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, und die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Auf dieser Basis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment erhält also eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Cheer bei 2,66 USD und ist damit -9,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -36,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Cheer konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt, weshalb Cheer auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating erhält.