Glory Star New Media Group Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Cheer-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,15 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,5 USD) um -39,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2,87 USD zeigt eine Abweichung von -12,89 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 bei 42,59 Punkten und der RSI25 bei 53,03 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cheer wird insgesamt als "Gut" bewertet, da vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Cheer-Aktie aufgrund der Analyse des Anleger-Sentiments und des Internet-Buzz.