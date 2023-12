Glory Mark Hi-Tech Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von China United Venture Investment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,75 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,25 Prozent gefallen, was bedeutet, dass China United Venture Investment eine Underperformance von -35,5 Prozent aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,8 Prozent, und China United Venture Investment lag 42,95 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass China United Venture Investment mit einem Wert von 4,21 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten", was darauf hinweist, dass das Unternehmen unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 56,16, was einer Differenz von 93 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält China United Venture Investment von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China United Venture Investment aktuell bei 0,13 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,123 HKD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -5,38 Prozent. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,12 HKD angenommen, was einer Differenz von +2,5 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".