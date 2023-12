Glory Mark Hi-Tech Aktie: Abwarten

Die Aktie von China United Venture Investment wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 4,21, was insgesamt 92 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten" (53,82). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von China United Venture Investment auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China United Venture Investment weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die China United Venture Investment-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 50) führen zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die China United Venture Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,13 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,123 HKD, was einem Unterschied von -5,38 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen eine Bewertung von "Neutral" aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt (+2,5 Prozent). Somit erhält die Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.