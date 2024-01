Glory Flame Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Anleger-Stimmung bei Glory Flame in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies geht aus den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder überwiegend positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Glory Flame in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,05 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt einen Rückgang um -5,08 Prozent, was einer Outperformance von +24,13 Prozent für Glory Flame bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -4,98 Prozent, wobei Glory Flame um 24,02 Prozent über diesem Wert lag. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass die Glory Flame derzeit in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 HKD, während der Kurs der Aktie (0,018 HKD) um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 HKD zeigt eine Abweichung von -10 Prozent, was zu der Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Glory Flame derzeit bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 6,34 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.