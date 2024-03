Glory Flame Aktie: Reine Nervensache!

Die Glory Flame-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,02 HKD gehabt. Der letzte Schlusskurs von 0,015 HKD weicht um -25 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 HKD) weicht um -25 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral. Die Kommentare und Wortmeldungen der Anleger erlauben daher die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Glory Flame liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,46 Euro, was 77 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.