Glorious Sun Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse von Glorious Sun zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,77 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,82 HKD liegt, was einer Abweichung von +6,49 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,82 HKD ergibt eine Abweichung von 0 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Glorious Sun derzeit eine Dividendenrendite von 7,06 % auf, was über dem Branchendurchschnitt ("Spezialität Einzelhandel") von 5,27 % liegt. Die Differenz von 1,79 Prozentpunkten führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf die Dividendenrendite.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glorious Sun liegt bei 31, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,95 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Glorious Sun zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.