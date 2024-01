Glodon Aktie: Das wird teuer!

Die chinesische Softwarefirma Glodon hat eine Dividendenrendite von 1,67 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0,62 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

In technischer Hinsicht wird die Glodon derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs sowohl über dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen als auch über dem gleitenden Durchschnittskurs von 50 Tagen liegt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Glodon ist größtenteils negativ, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Glodon eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität über Glodon im Netz ist mittelmäßig, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.