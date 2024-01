Glodon Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Glodon verzeichnet eine Dividendenrendite von 1,67 Prozent, was 1,04 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Software" ist dies ein lukratives Investment und wird von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Glodon ist ein wichtiger Stimmungsindikator. Zuletzt wurde in den sozialen Medien hauptsächlich positiv über die Aktie diskutiert. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich des Aktienkurses hat Glodon im vergangenen Jahr eine Rendite von -59,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" liegt die Aktie 73,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Software" beträgt 18,5 Prozent, und Glodon liegt aktuell 78,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der aktuell bei 36,57 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 71,31 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".