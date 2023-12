Glodon Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Glodon beträgt 78,57, was als "Schlecht" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 74,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Glodon bei 50, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen als "Neutral" betrachtet wird.

Die Stimmung rund um Glodon ist größtenteils positiv, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Glodon eine Dividendenrendite von 0,91 % aus, was 0,32 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0,6 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".