Glodon Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Dividendenrendite von Glodon beträgt 1,88 Prozent, was 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war in den vergangenen Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führt zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie. Dadurch erhält Glodon insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Glodon liegt bei 64,08 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 72,28 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".