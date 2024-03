Globus Medical Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Globus Medical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 53,19 USD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 51,15 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -3,84 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 53,84 USD, was einem Abstand von -5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Globus Medical mit einem Wert von 30,52 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 69 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und auf Basis fundamentaler Kriterien mit "Gut" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei 3,83 Prozent lag. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt sie damit um 1416,83 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 4677,81 Prozent, wobei Globus Medical aktuell 4673,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung der Globus Medical basiert auf insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Globus Medical. Die durchschnittliche Kursprognose von 75 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 46,63 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Globus Medical daher eine Gesamtbewertung von "Gut".