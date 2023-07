Globus Medical Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

An der Börse New York notiert die Aktie Globus Medical am 14.07.2023, 23:11 Uhr, mit dem Kurs von 61.93 USD. Die Aktie der Globus Medical wird dem Segment "Gesundheitsausrüstung" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Globus Medical einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Globus Medical jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Globus Medical ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,18 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,71 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Globus Medical für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Globus Medical für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Globus Medical insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Globus Medical wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Globus Medical vor. Das Kursziel für die Aktie der Globus Medical liegt im Mittel wiederum bei 72,75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 61,93 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 17,47 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Globus Medical insgesamt die Einschätzung "Buy".