Globus Medical Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Incitec Pivot":

Globus Medical wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 5 Analysten bewertet. Die Durchschnittsbewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 73,2 USD, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 44,58 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Globus Medical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 53,91 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs (50,63 USD) weicht um -6,08 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 47,77 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Globus Medical-Aktie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Der RSI der letzten 25 Handelstage wird jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.