Globus Medical Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Globus Medical zeigt der aktuelle RSI einen Wert von 19,17, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Globus Medical ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,26 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Basis ein "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie von Globus Medical im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,29 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt die Aktie somit um 45,62 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von -18,38 Prozent, liegt die Aktie um 12,91 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Globus Medical insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist, bestehend aus 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotenzial von 47,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. In Summe erhält Globus Medical daher eine "Gut"-Bewertung.