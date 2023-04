Globus Medical Aktie: Auswirkungen eines bedeutenden Ereignisses

Die Dividendenrendite ist ein Indikator für die Wirtschaftlichkeit einer Aktieninvestition. Sie gibt das Verhältnis zwischen der gezahlten Dividende und dem aktuellen Aktienkurs an und wird üblicherweise in Prozent ausgedrückt. Derzeit beträgt die Dividendenrendite für Globus Medical angesichts des Kursniveaus 0 Prozent, was jedoch unter dem Durchschnitt von 0,53 Prozent liegt. Somit liegt die aktuelle Rendite bei -2 Prozent unter dem Mittelwert dieser Aktie.

Konkurrenz nicht aus dem Blick verlieren: Analyse der Globus Medical Aktie

Die Rendite der Globus Medical Aktie betrug im vergangenen Jahr 0 Prozent. Im Healthcare Sektor schnitt das Unternehmen damit um 1,6 Prozentpunkte besser ab als der Durchschnitt von 1,6 Prozent. Im Bereich der medizinischen Geräte erbrachten vergleichbare Wertpapiere eine durchschnittliche...