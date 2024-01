Globex Mining Aktie: Das gab es noch nie!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Globex Mining liegt bei 31, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 322,34) unter dem Durchschnitt (ca. 90 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Globex Mining daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die technische Analyse wird Globex Mining derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,81 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,94 CAD) um +16,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,89 CAD weist eine Abweichung von +5,62 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf technischer Basis.

Hinsichtlich der Dividende liegt Globex Mining mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,66 %) niedriger. Die Differenz von 3,66 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Globex Mining. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Häufigkeit und Intensität der Diskussionen.

Insgesamt wird die Aktie von Globex Mining aufgrund des niedrigen KGVs und der positiven technischen Analyse als unterbewertet eingestuft, während die fehlende Dividendenausschüttung und das neutrale Sentiment in den sozialen Medien zu einer gemischten Einschätzung führen.