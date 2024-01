Globex Mining Aktie: Wer hätte das gedacht?

Globex Mining schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Mit einem Unterschied von 3,57 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,57 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Globex Mining liegt bei 64,71 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,55 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Globex Mining werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Globex Mining blieb in diesem Zeitraum jedoch nahezu unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Globex Mining in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28,57 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,52 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,1 Prozent für Globex Mining. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Globex Mining mit 39,1 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.