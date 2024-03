Globeet Wireless Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Stemtech wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 18,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Stemtech-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 47,14, was bedeutet, dass Stemtech weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daraus ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Stemtech.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -23,13 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringeren Abweichung von +2,5 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Stemtech diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch bekommt Stemtech auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.