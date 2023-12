Globe Metals & Mining Aktie: Immer mit der Ruhe

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Globe Metals & Mining als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Globe Metals & Mining-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40 und ein Wert für den RSI25 von 50. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Globe Metals & Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,035 AUD) weicht somit um -30 Prozent ab. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,04 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12,5 Prozent Abweichung). Die Aktie wird somit sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Globe Metals & Mining wird ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Globe Metals & Mining erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass Globe Metals & Mining in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. So wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.