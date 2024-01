Globe Life Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Analysten bewerten die Aktie der Globe Life auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten stufen 1 die Aktie als gut ein, 2 als neutral und 1 als schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Der Durchschnitt der Kursziele der Analysten liegt bei 128 USD, was einer Erwartung von 6,22 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 120,5 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Globe Life-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 61,15, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Globe Life-Aktie basierend auf dem RSI.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an drei Tagen positiv und an neun Tagen negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Die Dividendenrendite der Globe Life-Aktie liegt derzeit bei 0,79%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,9%. Mit einer Differenz von 3,1 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.