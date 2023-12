Globe Life Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Euronext":

Globe Life wird als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,45 deutlich unter dem Branchen-Durchschnitt von 36,73 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass Globe Life weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Globe Life mit 0,79 % unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Somit ist die Rendite im Vergleich zur Branche niedriger.