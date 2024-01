Globe Life Aktie: Ist es vollbracht?

Die Globe Life-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Globe Life aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (127,6 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 4,83 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Globe Life eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Globe Life beträgt derzeit 12. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt ein KGV von 38. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Globe Life daher unterbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Globe Life von 121,72 USD eine Entfernung von +8,67 Prozent vom GD200 (112,01 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 118,91 USD auf, was ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Globe Life-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Globe Life-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 74,86, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis lautet die Einstufung daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".