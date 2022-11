Globe Invest Hub: Neuer Kundendienst rund um die Uhr

Southampton, England (ots/PRNewswire) -Angesichts der Komplexität der Handelslandschaft, die eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte und vielschichtiger Komponenten umfasst, ist eine gute Unterstützung in diesem Bereich sehr wichtig, um mühelos vorwärts zu kommen. Dennoch bieten viele Anbieter von Handelsdienstleistungen ihren Kunden inzwischen hochwertige Unterstützungsdienste an und begleiten sie effizient durch ihre Handelsgeschäfte. Globe Invest Hub bietet seinen Nutzern nun auch einen 24h-Stunden-Kundensupport an fünf Tagen in der Woche an, um ihnen einen bequemeren und hilfreicheren Handelsplatz zu ermöglichen.„Wir sind uns darüber im Klaren, dass einige Tools, Funktionen und Dienstleistungen absolut unerlässlich sind, um unseren Kunden ein einwandfreies Handelserlebnis zu bieten", erklärte Michael Heinz, Sprecher von Globe Invest Hub. „Dementsprechend haben wir jetzt einen 24h-Stunden-Kundensupport an fünf Tagen in der Woche (https://globeinvesthub.com/de/contact/) eingeführt, um unseren Kunden den Handelsprozess zu erleichtern. Die Mitglieder von Globe Invest Hub können nun problemlos auf den Kundendienst zugreifen, wenn sie technische Probleme haben oder einfach nur allgemeine Fragen stellen möchten. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass alle Teilnehmer ihre Handelsaktivitäten in einem Umfeld durchführen können, das sie voll und ganz unterstützt."Reibungsloser Zugang zu den WeltmärktenGlobe Invest Hub ist ein Finanzdienstleister, der seinen Nutzern Zugang zu zahlreichen internationalen Märkten unter verlässlichen Bedingungen ermöglicht. Der Broker hebt sich in der Branche durch seine ausgefeilte Handelsplattform, sein solides Sicherheitskonzept und seine vielfältigen Kontooptionen ab, die für Händler aller Erfahrungsniveaus geeignet sind.„Wir bei Globe Invest Hub haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Dienstleistungen stets zu aktualisieren und entsprechend den Branchenstandards zu verfeinern", fügte Heinz hinzu. „Dieser aktuelle Schritt, die Integration eines Kundendienstes über mehrere Kanäle, ist auch ein Teil unserer breiteren betrieblichen Strategie. Für die Zukunft planen wir, weitere wertvolle und fortschrittliche Tools in unsere Plattform aufzunehmen, um unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Ziele zu unterstützen."Informationen zu Globe Invest HubGlobe Invest Hub (https://globeinvesthub.com/de/) ist eine Online-Brokerage-Marke, die sich durch eine High-Tech-Plattform und ein umfassendes Handelsnetz auszeichnet. Der Broker integriert eine Reihe von Finanzinstrumenten, von Forex bis Krypto, sowie superschnelle dedizierte Server, die für eine zuverlässige Handelsroutine unerlässlich sind. Globe Invest Hub bietet außerdem einen engagierten Kundenservice und verschiedene pädagogische Tools, darunter einen Währungsrechner, einen Wirtschaftskalender und einen Live-Feed mit Marktnachrichten, die den Mitgliedern helfen, ihre Strategien zu verfeinern. Insgesamt ist Globe Invest Hub eine optimierte Handelsplattform, die viele herausragende Funktionen und aktuelle Dienste bietet, dank derer die Händler an der Spitze der Märkte bleiben können.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/globe-invest-hub-neuer-kundendienst-rund-um-die-uhr-301680107.htmlPressekontakt:support@globeinvesthub.com,Telefon: +441632960462Original-Content von: Globe Invest Hub, übermittelt durch news aktuell