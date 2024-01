Globe International Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Globe Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Globe diskutiert. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei Globe liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Beim etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ist Globe hingegen überkauft und wird daher mit "Schlecht" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Globe zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Globe 2,64 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,11 AUD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,8 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt hingegen bei 3,08 AUD, wodurch die Aktie mit +0,97 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Globe daher die Gesamtnote "Gut" bei der technischen Analyse.