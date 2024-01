Globe International Aktie: Ist es das gewesen?

Die Globe-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage basiert. Der Durchschnittsschlusskurs betrug 2,62 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 3,11 AUD lag, was einem Unterschied von 18,7 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhielt die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Bei der Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 3,06 AUD ergab sich jedoch nur eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um 1,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt abwich. Insgesamt erhielt Globe also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch die Stimmung der Anleger wurde berücksichtigt, wobei sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die diskutiert wurden, neutral waren. Dies führte zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Des Weiteren wurde der Relative Strength Index (RSI) für Globe analysiert. Der 7-Tage-RSI lag bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhielt. Im Gegensatz dazu wurde der 25-Tage-RSI von 7,69 als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt wurde Globe in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Schließlich wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz über einen längeren Zeitraum betrachtet. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Insgesamt wurde Globe aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.