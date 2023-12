Globe International Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage über den RSI getroffen werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Globe-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt, dass Globe hier überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Globe also ein "Gut"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Globe-Aktie ein Durchschnitt von 2,61 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,12 AUD (+19,54 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (3,02 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,31 Prozent), was zu einer anderen Bewertung der Globe-Aktie führt, nämlich zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Globe also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Globe auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Globe weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Globe bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Globe in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt steht, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.