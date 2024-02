Globant Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Globant in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer allgemeinen Einschätzung von "Gut" für die Aktie führte.

Langfristig betrachten Analysten die Aktie von Globant als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 2 neutral und keine negativ. In einem kürzeren Zeitraum gab es eine positive Einschätzung und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 230 USD, was einer Erwartung von -3,81 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Globant im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,98 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 529,35 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von 576,33 Prozent. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Software" beträgt -3,46 Prozent, und Globant liegt aktuell 50,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Vergleiche wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Globant eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,21 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies zeigt die Meinung der Analysten über die Dividendenpolitik des Unternehmens.