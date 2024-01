Globant Aktie: Was noch aussteht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Globant liegt bei 51,8, was unter dem Branchendurchschnitt von 58 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Softwarebranche als preisgünstig angesehen werden kann.

In den letzten zwölf Monaten wurden 6 positive, 2 neutrale und keine negativen Analystenbewertungen für Globant abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Für den letzten Monat gibt es eine neutrale Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 216 USD, was einem potenziellen Rückgang von 9,24 Prozent vom aktuellen Schlusskurs entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Globant liegt bei 67,17, was als neutral eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

Die Dividendenpolitik von Globant wird von den Analysten als schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,25 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.