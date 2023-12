Globant Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Aktie von Globant erhält von langfristigen Analystenmeinungen insgesamt die Einschätzung "Gut". Insgesamt wurden 6 positive Bewertungen, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben. Allerdings ergibt sich aus jüngeren Berichten ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten liegt bei 216 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 237,98 USD eine prognostizierte Performance von -9,24% darstellt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung der Analystenmeinungen wird von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Globant weist die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität auf, was auf eine insgesamt positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls einen positiven Trend, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 51,8, was 12% unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 58 liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Globant in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Globant ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Globant beschäftigte. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Gut".