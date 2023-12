Globalway Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die technische Analyse der Globalway-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 199,17 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 156 JPY, was einem Unterschied von -21,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt häufig analysiert. Der aktuelle 50-Tage-Durchschnitt beträgt 159,98 JPY, was einem Unterschied von -2,49 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält Globalway daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzzes basiert auf einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Globalway eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Globalway von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen ergibt einen Wert von 72,09, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt einen Wert von 48,34, was eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau bedeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Analyse zeigt somit gemischte Signale für die Globalway-Aktie, mit überwiegend neutralen Bewertungen in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse und des Sentiments. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.