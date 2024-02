Globalway Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Globalway-Aktie liegt aktuell bei 52 für die letzten 7 Tage. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 62,9 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Globalway.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Globalway gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion mit "Neutral" bewertet. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Globalway bei 188,32 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 146 JPY notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -22,47 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 159,94 JPY und einem Abstand von -8,72 Prozent eine negative Bewertung auf. Somit wird die Gesamtnote der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Unsere Analysten haben die Stimmung um Globalway auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.