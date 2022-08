Globalstar Gewinnperspektive: Rendite auf das eingesetzte Kapital

Globalstar (AMEX:GSAT) hat nach Angaben von Benzinga Pro im 2. Quartal einen Umsatz von insgesamt 36,80 Mio. $ erzielt. Der Gewinn sank jedoch um 30,76%, was zu einem Verlust von 26,76 Millionen Dollar führte. Globalstar hat im 1. Quartal 32,77 Mio. $ Umsatz erzielt, aber einen Verlust von 20,46 Mio. $ erwirtschaftet. Was ist ROCE? Return on Capital Employed ist… Hier weiterlesen