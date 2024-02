Globalstar Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie von Globalstar weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 7,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht sie im Vergleich zu anderen Aktien in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" zu einem unrentablen Investment. Aus diesem Grund hat die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Einschätzung für Globalstar 1 Mal als Gut und 0 Mal als Neutral bewertet. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Globalstar vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1,69 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung um 360,95 Prozent, mit einem mittleren Kursziel bei 7,79 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der institutionellen Analysten.

Das Stimmungsbild bei Globalstar hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was auf eine Verschlechterung der Meinung in den sozialen Medien hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Die Stärke der Diskussion bleibt jedoch neutral bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Die Anleger-Stimmung bei Globalstar in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die vergangenen Diskussionen zeigen, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Daher ergibt sich insgesamt für die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.